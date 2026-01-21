Jefe de la OTAN dice que soberanía de Groenlandia no fue abordada en diálogo con Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que no discutió el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando se le preguntó si Groenlandia seguiría siendo territorio de Dinamarca, tras el anuncio de Trump de un marco de acuerdo sobre la isla ártica, Rutte dijo a la cadena Fox News que "el tema ya no volvió a surgir" en sus "conversaciones de esta noche con el presidente" estadounidense.

"Está enfocado en lo que debemos hacer para proteger esta inmensa región ártica, donde se están produciendo cambios, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos", añadió Rutte.