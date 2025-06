Jefe de la OTAN pedirá aumentar en un 400% la defensa antiaérea y de misiles de la alianza

LONDRES (AP) — El secretario general de la OTAN pedirá el lunes a los miembros de la OTAN que aumenten sus defensas antiaéreas y de misiles en un 400% para contrarrestar la amenaza de Rusia, según declaraciones preparadas.

El jefe de la alianza, Mark Rutte, tenía previsto decir durante una visita a Londres que la OTAN debe dar un “salto cuántico en nuestra defensa colectiva” para enfrentar la creciente inestabilidad y amenazas, según extractos publicados por la OTAN antes del discurso de Rutte.

Rutte se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la residencia oficial del mandatario antes de una cumbre de la OTAN en Países Bajos, donde es probable que la alianza de 32 naciones se comprometa a un gran aumento en el gasto militar.

Al igual que otros miembros de la OTAN, Reino Unido ha revisado su gasto en defensa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto británico en defensa al 2,5% del producto interno bruto para 2027 y al 3% para 2034.

Rutte ha propuesto un objetivo de dedicar el 3,5% de la producción económica al gasto militar y otro 1,5% a “gastos relacionados con la defensa” como carreteras, puentes, aeródromos y puertos marítimos. La semana pasada, expresó su confianza en que la alianza acordará el objetivo en su cumbre en La Haya el 24 y 25 de junio.

En este momento, 22 de los 32 países miembros cumplen o superan el objetivo actual del 2% de la OTAN.

El nuevo objetivo cumpliría con una demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que los estados miembros gasten el 5% del producto interno bruto en defensa. Trump ha cuestionado durante mucho tiempo el valor de la OTAN y se ha quejado de que Estados Unidos proporciona seguridad a países europeos que no contribuyen lo suficiente.

Rutte planea decir en un discurso en el grupo de expertos Chatham House en Londres que la OTAN necesita miles de vehículos blindados más y millones de proyectiles de artillería adicionales, así como un aumento del 400% en la defensa antiaérea y de misiles.

“Vemos en Ucrania cómo Rusia reparte terror desde las alturas, por lo que fortaleceremos el escudo que protege nuestros cielos”, planeaba decir.

“Hacernos ilusiones no nos mantendrá seguros. No podemos soñar con alejar el peligro. La esperanza no es una estrategia.

Así que la OTAN tiene que convertirse en una alianza más fuerte, más justa y más letal”, afirmaba el documento. Los miembros europeos de la OTAN, liderados por el Reino Unido y Francia, se han apresurado a coordinar su postura de defensa mientras Trump transforma la política exterior estadounidense, aparentemente dejando de lado a Europa mientras busca poner fin a la guerra en Ucrania. El gobierno británico dijo la semana pasada que construiría nuevos submarinos de ataque con propulsión nuclear, prepararía a su ejército para luchar en una guerra en Europa y se convertiría en “una nación lista para la batalla, revestida de armadura”. Los planes suponen los cambios más radicales en las defensas británicas desde el colapso de la Unión Soviética hace más de tres décadas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.