Jefe de la OTAN se burla de un submarino ruso "averiado" mientras Moscú niega la avería

Por Bart H. Meijer y Mark Trevelyan

ÁMSTERDAM, 13 oct (Reuters) - El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se burló el lunes de Rusia por los problemas que sufre uno de sus submarinos, mientras las autoridades rusas negaron que se haya visto obligado a salir a la superficie por problemas técnicos.

La Flota rusa del mar Negro declaró que el submarino diésel Novorossiysk salió a la superficie frente a Francia para cumplir las normas de navegación en el Canal de la Mancha, y rechazó las informaciones de que había sufrido una avería grave.

No obstante, las autoridades holandesas dijeron el fin de semana que el submarino estaba siendo remolcado en el mar del Norte. Y Rutte, en un discurso en Eslovenia, dijo que estaba "averiado".

"Ahora, en efecto, apenas queda presencia naval rusa en el Mediterráneo. Hay un submarino ruso solitario y roto que vuelve cojeando de sus patrullas", afirmó. "Qué cambio con respecto a la novela de Tom Clancy de 1984 'La caza del Octubre Rojo'. Hoy parece más bien la caza del mecánico más cercano".

VChK-OGPU, un oscuro canal de Telegram que publica supuestas filtraciones de seguridad rusas, informó el 27 de septiembre de que había una fuga de combustible en la bodega del Novorossiysk, lo que aumentaba el riesgo de explosión.

El Mando Marítimo de la OTAN publicó fotografías el 9 de octubre de lo que dijo era una fragata de la marina francesa observando un submarino ruso operando en la superficie frente a la costa de Bretaña.

"La OTAN está preparada para defender nuestra Alianza con vigilancia constante y conciencia marítima en todo el Atlántico", publicó en la red social X, sin nombrar el submarino.

El sábado, el Ministerio de Defensa holandés dijo que su marina escoltó al Novorossiysk y a un buque remolcador que lo acompañaba, el Yakov Grebelsky, en el mar del Norte.

La Flota rusa del mar Negro declaró el lunes que el submarino estaba realizando un "tránsito programado entre flotas" tras completar sus tareas en el Mediterráneo.

(Editado en español por Carlos Serrano)