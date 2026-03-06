Jefe de la policía iraní ordena disparar contra posibles saqueadores

El jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan, declaró el viernes haber ordenado a las fuerzas del orden disparar contra posibles saqueadores, en el contexto de la guerra con Israel y Estados Unidos

"Dado que estamos en situación de guerra, di la orden de disparar contra los posibles ladrones", declaró Radan a la televisión estatal, añadiendo que los saqueadores serán "rápidamente neutralizados"

Las autoridades también tomaron medidas para mantener el orden en el ciberespacio, afirmó

"No permitiremos que un grupo de agentes pagados socave la unidad que el pueblo ha obtenido con la sangre de miles de mártires difundiendo agitación", advirtió

La guerra se extendió por Oriente Medio desde el sábado, tras los ataques lanzados contra Irán por Estados Unidos e Israel, que mataron al guía supremo de la República Islámica, Alí Jamenei

Irán respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo, así como el territorio israelí, con ataques de drones y misiles