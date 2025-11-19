Jefe de McLaren dice que Norris está "enfocado" y no le molestan los abucheos

Por Alan Baldwin

LONDRES, 19 nov (Reuters) - El presidente ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo el miércoles que Lando Norris, actual líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, se habría enfadado antes si era abucheado en el podio, pero ahora está "enfocado" y completamente tranquilo.

Asimismo, dijo que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, que marcha a 24 puntos del piloto británico a falta de tres rondas para el final de la temporada, también está totalmente concentrado y listo para luchar por el título.

"Oscar definitivamente está volviendo a la carga", dijo Brown a Reuters antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana. "Creo que uno de sus mayores puntos fuertes es que se enfoca. Y nunca he visto a Lando en una posición mejor".

"Los abucheos le habrían molestado en el pasado (pero) reconoce que probablemente fueron tanto abucheos para mí como la forma en que lo estamos tratando (el duelo entre compañeros). Así que está en un gran momento. No le molesta", dijo.

"Y lo mejor es que es real, ¿no?", añadió el directivo estadounidense, que pasó el fin de semana con ambos pilotos viendo a compañeros y jugando al golf en la bahía de San Francisco.

"A veces puedes decir 'no dejes que esas cosas te molesten', pero ves que sí. Él (Norris) está en un buen lugar, está haciendo lo suyo (...) está comprometido, enfocado, totalmente concentrado, pero ambos están relajados. No están fingiendo. Están tranquilos".

Norris ganó las dos últimas carreras en México y Brasil y impuso a Piastri en las seis últimas, pero se enfrentó a los abucheos del público cuando subió al podio.

El fin de semana podría tener la batalla por el campeonato reducida a solo los dos pilotos de McLaren si la brecha entre el vigente campeón, Max Verstappen, y Norris se dispara de los 49 puntos actuales a 58.

(Editado en español por Carlos Serrano)