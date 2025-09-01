Jefe de McLaren espera que Norris demuestre su espíritu de lucha

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Países Bajos, 1 sep (Reuters) - El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, espera que Lando Norris muestre su espíritu de lucha tras el impacto que supuso su abandono en el Gran Premio de Países Bajos del domingo.

El británico se encuentra ahora a 34 puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, en la lucha por el título de Fórmula Uno a falta de nueve pruebas para el final de la temporada.

El domingo dijo que iría a tope para intentar ganar todas las carreras.

"Cuando dice que va a emplearse a fondo (...) significa que, en todo caso, intentará extraer de sí mismo aún más de su increíble potencial", dijo Stella a periodistas.

"Sabemos que su talento es inmenso y estoy seguro de que esta situación en el campeonato le dará una motivación extra para intentar extraerlo", agregó.

Piastri ha ganado siete de los 15 grandes premios disputados hasta ahora en 2025, y Norris, cinco.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, ha ganado dos veces, y fue segundo en su carrera de casa en Zandvoort el domingo, con George Russell de Mercedes triunfando en Canadá en junio.

McLaren buscará una sexta victoria consecutiva en el Gran Premio de Italia de este fin de semana, donde el año pasado Norris consiguió la pole y la vuelta rápida, pero terminó tercero, con Piastri segundo detrás de Charles Leclerc de Ferrari.

Norris fue segundo en Monza en 2021 y ni él ni Piastri han ganado allí.

Stella dijo que McLaren se mantendría neutral y seguiría permitiendo a sus pilotos correr libremente.

"Daremos el máximo apoyo para asegurarnos de que se mantiene en el espíritu de lucha", añadió sobre Norris. "Creo que esto vendrá de forma muy natural y, si acaso, puede que veamos incluso una mejor versión de Lando".

"Porque ahora es el momento de extraer, si hay algo más, aún más de su potencial (...) Así que estoy deseando ver a Lando en las próximas carreras. Estoy seguro de que va a ser un gran espectáculo para la F1 y, en todo caso, va a hacer que la competición con Oscar sea aún más interesante". (Reporte de Alan Baldwin. Editado en Español por Manuel Farías)