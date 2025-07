Jefe de McLaren Zak Brown advierte que sería un “desastre” para Red Bull si Verstappen se va

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El jefe de McLaren, Zak Brown, dice que sería un "desastre" para Red Bull si el cuatro veces campeón reinante de la Fórmula Uno, Max Verstappen, dejara el equipo.

Verstappen ha evitado decir si se quedará con el equipo el próximo año en medio de especulaciones sobre un posible traslado a Mercedes. Brown indicó el sábado antes del Gran Premio de Gran Bretaña que si los rumores no son ciertos, entonces Verstappen, Red Bull o Mercedes deberían desmentirlos.

"No lo sé, pero el hecho de que nadie se comprometa definitivamente a dónde conducirá Max indica claramente que algo está sucediendo", dijo Brown a The Associated Press. "Si Max deja Red Bull, sería un desastre para ellos".

La defensa del título de Verstappen no va según lo planeado, ya que se encuentra tercero en la clasificación, a 61 puntos del líder Oscar Piastri. Suma 155 de los 162 puntos de Red Bull.

Antes de la carrera del domingo en Silverstone, Verstappen dijo que preferiría pasar el resto de su carrera en la F1 con Red Bull. Pero no quiso comentar cuando se le preguntó si permanecerá con el equipo para 2026 o si ha tenido contacto con Mercedes.

"Siempre le dije al equipo que sería ideal, y creo que ellos piensan de la misma manera, terminar mi carrera en la Fórmula Uno con un solo equipo", dijo Verstappen el jueves. "Creo que eso sería algo increíble, y eso es lo que todavía estamos tratando de lograr".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.