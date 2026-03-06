Jefe de Mercedes afirma que la Fórmula Uno es "la segunda prioridad" en medio de la crisis de Oriente Medio

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 6 mar (Reuters) -

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, espera que las carreras de Fórmula Uno en Baréin ‌y Arabia Saudita puedan ‌celebrarse, ⁠aunque afirmó que el campeonato de automovilismo no es una prioridad en medio del conflicto en Oriente Medio.

Los ataques de Estados Unidos e Israel ​contra Irán ⁠han provocado el ⁠cierre de los aeropuertos de la región, incluido el de Baréin, mientras que los ​misiles iraníes han tenido como objetivo las capitales del Golfo.

La Fórmula Uno ha declarado ‌que está siguiendo de cerca la situación, ya que ​Baréin acogerá la cuarta ronda ​de la F1 del 10 al 12 de abril y Arabia Saudí la quinta una semana después.

"En primer lugar, la Fórmula Uno pasa a ser, en cierto modo, la segunda prioridad", declaró Wolff en una rueda de prensa el viernes en el Gran Premio de Australia, que abre ​la temporada.

"Es (la situación en Oriente Medio) un tema tan importante en la región que incluso es bastante difícil, supongo, ⁠hablar con los líderes locales y decir: '¿Qué pasa con el Gran Premio?'. Espero de verdad que podamos correr. ¿Es realista ‌que corramos allí en este momento? No estoy muy seguro".

Wolff afirmó que corresponde al director de la F1, Stefano Domenicali, y a la FIA gestionar la situación, respetando al mismo tiempo los retos a los que se enfrentan actualmente Baréin y Arabia Saudita.

"Mi corazonada es que espero que corramos... Pero, de nuevo, dejo que Stefano gestione esa situación", añadió el austriaco.

"Espero que, ‌en general, la situación mejore allí para que podamos volver lo antes posible".

El director del ⁠equipo Audi, Jonathan Wheatley, dijo que el equipo estaba siguiendo de cerca la situación ‌geopolítica, pero que seguiría los consejos de la F1.

"En nuestro deporte, una ⁠semana es mucho tiempo", declaró Wheatley a Reuters en Melbourne. "Dos ⁠semanas son una eternidad, por lo que parece muy lejano especular sobre si se celebrará o no una carrera".

La guerra en Oriente Medio también ha puesto en duda el Gran Premio de MotoGP de Qatar. Carmelo Ezpeleta, director de la serie de motociclismo, dijo el ‌miércoles que sería muy difícil celebrar la carrera ​del 10 al 12 de abril en el circuito de Lusail, a las afueras de Doha.

El Campeonato Mundial de Resistencia canceló su carrera inaugural en Qatar, prevista para los días 26 a 28 de marzo.

(Reportaje de ‌Ian Ransom en Melbourne; edición de Peter Rutherford; editado en español por Daniela Desantis)