MOSCÚ, 23 ago (Reuters) - El grupo miliciano Wagner dijo el miércoles en un post en redes sociales que su jefe, el líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin, ha muerto, luego de que las autoridades rusas dijeron que viajaba en un avión privado que se estrelló al norte de Moscú.

No hubo confirmación oficial de que Prigozhin estuviera a bordo y Reuters no pudo verificar su fallecimiento de inmediato.

"El jefe del Grupo Wagner, el héroe de Rusia, el verdadero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia", indicó el bloque miliciano en un mensaje en el canal Grey Zone de Telegram.

"¡Pero incluso en el infierno será el mejor! ¡Gloria a Rusia!", añadió.

El avión de pasajeros que se estrelló el miércoles no dejó supervivientes, dijo la autoridad de aviación rusa.

"Se ha abierto una investigación sobre el accidente del avión Embraer ocurrido esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos figura el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin", indicó en un comunicado Rosaviatsia, según un reporte de la agencia de noticias estatal Tass.

El Ministerio de Emergencias de Rusia dijo en un comunicado que un avión privado Embraer Legacy que viajaba de Moscú a San Petersburgo se había estrellado cerca de la aldea de Kuzhenkino en la región de Tver.

Informó que 10 personas habían muerto al estrellarse un avión privado en la región de Tver. En la nave viajaban siete pasajeros y tres tripulantes. Según información preliminar, todas las personas a bordo murieron.

Prigozhin, de 62 años, encabezó un motín contra los altos mandos del Ejército ruso el 23 y 24 de junio que, según el presidente Vladimir Putin, podría haber llevado a Rusia a una guerra civil.

El levantamiento terminó tras negociaciones y un aparente acuerdo con el Kremlin en el que Prigozhin accedió a trasladarse a la vecina Bielorrusia. Pero, de todos modos, parecía moverse libremente dentro de Rusia después del acuerdo.

La noticia del posible fallecimiento generaba una cascada de comentarios de todas partes de la comunidad internacional, incluyendo grupos vinculados a la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno no tenía todos los hechos a mano.

"No sé directamente qué ha pasado, pero no me sorprende", dijo a periodistas el mandatario demócrata desde la Casa Blanca.

Prigozhin, que había tratado de derrocar al ministro de Defensa Sergei Shoigu y a Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, publicó el lunes un discurso en video que sugería que fue filmado en África.

Informes no confirmados de medios de comunicación rusos afirmaban que Dmitry Utkin, mano derecha de Prigozhin, también estaba a bordo y que ambos habían asistido a una reunión con funcionarios del Ministerio de Defensa ruso.

Reuters no pudo confirmarlo y no hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Defensa o del Kremlin.

Poco después de que el avión desapareció del cielo, un segundo avión privado vinculado a Prigozhin que también parecía dirigirse a San Petersburgo, la base de Prigozhin, dio media vuelta hacia Moscú, mostraron datos de seguimiento del vuelo, y aterrizó más tarde.

El rastreador en línea del radar de vuelo 24 mostró que el Embraer Legacy 600 (número de avión RA-02795) había desaparecido del radar a las 18.11 horas local. Un video no verificado publicado en las redes sociales mostraba un avión parecido a un jet privado cayendo hacia la tierra.

Otro clip no verificado mostraba los restos aún en llamas del avión en el suelo. Se veía al menos un cadáver.