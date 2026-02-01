Jefe de Nvidia asegura que sigue en pie su "enorme" inversión en OpenAI

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, insistió en que el gigante tecnológico estadounidense realizará una "enorme" inversión en OpenAI y descartó los reportes de que está descontento con la empresa de inteligencia artificial generativa.

Huang tocó el tema la noche del sábado en Taipéi luego de que el diario Wall Street Journal reportara que Nvidia suspendió sus planes de invertir hasta US$100.000 en OpenAI.

Nvidia anunció la inversión en septiembre para la construcción de infraestructura para la inteligencia artificial de próxima generación en OpenAI.

El Wall Street Journal citó fuentes no identificadas diciendo que representantes de Nvidia expresaron dudas sobre el acuerdo y que ambas partes están repensando la alianza.

"Eso es un disparate total. Vamos a hacer una enorme inversión en OpenAI", declaró Huang a periodistas al ser consultado sobre el supuesto descontento con OpenAI.

Insistió en que la empresa de inteligencia artificial es "una de las compañías más trascendentales de nuestro tiempo".

"Invertiremos una gran cantidad de dinero, probablemente la mayor inversión que hemos hecho", agregó.

Nvidia domina la inversión en los procesadores necesarios para entrenar y operar los modelos extensos de lenguaje (LLM, siglas en inglés) que están detrás de los chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.