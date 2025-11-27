Jefe de organismo de control fiscal británico dice que dimitirá si Reeves y legisladores se lo exigen

LONDRES, 27 nov (Reuters) -

El jefe del organismo de control fiscal británico dijo el jueves que dimitiría si la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y los legisladores se lo exigen, después de que su agencia publicara antes de tiempo detalles del presupuesto del Gobierno, impactando en los mercados y desatando la ira en el Parlamento.

Reeves, en declaraciones previas, describió el incidente del miércoles como un grave incumplimiento por parte de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés), pero declaró a Sky News que confía en el presidente de la entidad, Richard Hughes.

La publicación anticipada de las perspectivas económicas y fiscales de la OBR, adelantada por Reuters, supuso que los anuncios clave del presupuesto sobre impuestos, crecimiento y cambios políticos individuales se hicieran públicos una hora antes de que Reeves hiciera su presentación ante el Parlamento.

"Personalmente, presto mis servicios día a día, sujeto a la confianza de la ministra y del Comité del Tesoro", dijo Hughes en un acto organizado por el centro de estudios Resolution Foundation, en referencia a Reeves y a un influyente grupo de legisladores del Parlamento.

"Si ambos concluyen a partir de la investigación que ya no confían en mí, entonces, por supuesto, dimitiré, que es lo que se hace cuando se es presidente de algo llamado Oficina de Responsabilidad Presupuestaria", agregó.

Antes, Hughes se disculpó y dijo que estaba "personalmente mortificado" por lo sucedido y que ya está en marcha una investigación sobre el incidente.

"Será supervisada por el presidente de nuestra junta de supervisión e incluirá la aportación experta del profesor Ciaran Martin, exdirector del Centro Nacional de Ciberseguridad", declaró a BBC Radio. "Identificará (...) las medidas que debemos tomar para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir".

La OBR dijo el miércoles que un enlace a sus Perspectivas Económicas y Fiscales de noviembre de 2025 se activó en su sitio web antes de tiempo. El documento, que suele publicarse una vez finalizado el discurso de la ministra de Finanzas, se colgó en la web de la OBR y se podía descargar en un enlace no protegido. El enlace no se anunciaba en el sitio web.

