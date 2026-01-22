Jefe de OTAN dice que conversaciones sobre Groenlandia buscan impedir "acceso" de Rusia y China

Las conversaciones con Estados Unidos sobre Groenlandia buscan impedir que China y Rusia tengan acceso económico y militar a este territorio ártico, indicó el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras las conversaciones con Rutte el miércoles en el Foro de Davos, en Suiza, el presidente estadounidense Donald Trump retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza y anunció un marco de acuerdo sobre el territorio autónomo danés.

Rutte dijo el jueves que "una línea" de trabajo surgida de la reunión del miércoles consiste en "garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia", o de un punto de vista militar.