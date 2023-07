Jefe de OTAN dice que no hay plazo para ingreso de Ucrania; Zelenskyy dice que es "absurdo"

VILNA, Lituania (AP) — Dirigentes de la OTAN dijeron el martes que permitirían que Ucrania se integre a la alianza “cuando los aliados concuerden y se cumplan condiciones”, un anuncio que se produjo apenas horas después de que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó de “absurdo” el hecho de que la organización no haya fijado un plazo para su país.

En su lugar, los dirigentes de la alianza decidieron retirar obstáculos en el camino de Ucrania para que pueda unirse rápidamente una vez que concluya la guerra con Rusia.

“Ratificamos que Ucrania será miembro de la OTAN y acordamos eliminar el requisito de un plan de acción para la membresía”, dijo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg a la prensa, aludiendo a un paso crucial para ingresar a la alianza que involucra asesoría y asistencia para los países que pretenden integrarse.

“Esto cambiará el camino a la adhesión de Ucrania de dos a un solo paso”, añadió Stoltenberg.

A pesar de que muchos integrante de la OTAN han enviado armas y municiones a las fuerzas de Zelenskyy, no existe consenso entre los 31 aliados para admitir a Ucrania en la organización.

Zelenskyy arremetió contra la decisión en su camino a la cumbre anual de la OTAN en Vilna.

“Es algo sin precedentes y absurdo que no se fijen plazos para la invitación ni para la membresía de Ucrania”, tuiteó Zelenskyy. “Al mismo tiempo, la redacción ambigua sobre las ‘condiciones’ siquiera para invitar a Ucrania. Parece que no existe la disposición de invitar a Ucrania a la OTAN o hacerla miembro de la alianza”.

El ingreso a la OTAN le brindaría a Ucrania protección ante un vecino gigante que se anexó su península de Crimea hace casi una década y más recientemente tomó grandes franjas de territorio en el este y sur del país. Sumarse a la OTAN también obligaría a Kiev a reformar sus instituciones de seguridad, mejorar su gestión pública y acotar la corrupción, lo que facilitaría su ingreso a la Unión Europea.

Al preguntarle sobre las inquietudes de Zelenskyy, Stoltenberg dijo que lo más importante por ahora es garantizar que su país gane la guerra, porque “a menos que Ucrania se imponga, no se puede discutir ninguna membresía”.

Las críticas de Zelenskyy podrían revivir las tensiones en la cumbre después de que fue escenario de muestras de buena voluntad con el acuerdo de Turquía de impulsar la candidatura de Suecia a la OTAN. Los aliados esperan resolver las negociaciones y establecer un plan claro para la alianza y su apoyo a Ucrania.

El mandatario ucraniano, quien tenía programadas reuniones el miércoles con el presidente estadounidense Joe Biden y otros dirigentes de la OTAN, expresó una profunda frustración durante un emotivo discurso desde el centro de Vilna.

“Hoy empecé mi viaje creyendo en soluciones, creyendo en socios fuertes, creyendo en la OTAN... en una OTAN que no titubea, que no pierde el tiempo y que no ve sobre su hombro a cualquier agresor", declaró Zelenskyy.

“Me gustaría que esta fe se convirtiera en confianza, confianza en las decisiones que merecemos, todos nosotros, cada soldado, cada ciudadano, cada madre, cada niño”, puntualizó. “¿Es mucho pedir?”

Dentro de la alianza han surgido marcadas divisiones en torno al deseo de Ucrania de ingresar a la OTAN, lo que se le prometió en 2008 a pesar de que se tomaron pocos pasos hacia ese objetivo.

Además, los países bálticos — incluida Lituania, sede de la cumbre — han impulsado una sólida muestra de apoyo y el establecimiento de un plan claro para el ingreso de Ucrania.

Sin embargo, Estados Unidos y Alemania pidieron cautela. Biden declaró la semana pasada que Ucrania no estaba lista para ingresar. Dijo a CNN que los miembros de la OTAN necesitan “cumplir con todos los elementos, desde la democratización hasta toda una serie de otros temas”, refiriéndose a las añejas inquietudes sobre la gestión pública y corrupción en Kiev.

Además, algunos temen que el ingreso de Ucrania a la OTAN sea más una provocación a Rusia que una medida disuasiva contra alguna agresión.

En concreto, los mandatarios de la OTAN decidieron lanzar una serie de programas multianuales para modernizar el equipo y la doctrina militar de Ucrania, que datan de la era soviética, para que el país pueda operar plenamente con la alianza.

El miércoles, los miembros de la alianza y Zelenskyy se disponen a lanzar un nuevo y actualizado foro en materia de cooperación: un Consejo OTAN-Ucrania, en el que todas las partes puedan convocar a negociaciones de crisis en caso de que su seguridad se vea amenazada.

___

Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani, Zeke Miller, Lisa Mascaro y Darlene Superville, en Washington; Justin Spike, en Budapest; y Lorne Cook, en Vilna, Lituania, contribuyeron a este despacho.

