Jefe de Seguridad de Irán dice: "Ormuz será un estrecho de paz o de derrota"

Dubái, 10 mar (Reuters) -

El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los «belicistas», dijo el martes el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, en una publicación en X.

Esta ruta vital para el tránsito de petróleo ha quedado prácticamente cerrada desde que los buques de la zona fueron alcanzados por ataques iraníes tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Teherán ha amenazado con bloquear la estrecha vía marítima en respuesta a cualquier ataque. (Reporte de Jana Choukeir, redacción de Elwely Elwelly, edición en español de Manuel Farías)