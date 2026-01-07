Jefe de Tribunal de Cuentas Brasil: solo corte suprema puede revocar la decisión del Banco Master

BRASILIA, 7 ene (Reuters) - El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil no tiene autoridad para revocar la decisión del Banco Central de liquidar el Banco Master y necesita más tiempo para evaluar si la liquidación está justificada, dijo el miércoles su presidente, el juez Vital do Rego.

El tribunal, conocido como el TCU, está revisando la decisión del banco central en noviembre de liquidar al Banco Master debido a problemas de liquidez e incumplimientos regulatorios, pero solo el Supremo Tribunal Federal podría revertir la decisión, sostuvo Rego en una entrevista con Reuters.

Los mercados han estado pendientes de los trabajos del TCU y de la corte suprema sobre el caso, mientras crece la incertidumbre sobre la indemnización a los inversores.

Rego dijo que aún no está claro si la liquidación está justificada, afirmando que los técnicos del TCU necesitarían evaluar los documentos del banco central antes de llegar a una conclusión. Estimó que el trabajo llevaría unos 30 días.

Master había crecido rápidamente gracias a una agresiva estrategia basada en deuda de alto rendimiento vendida a través de plataformas de inversión. (Reporte de Ricardo Brito, escrito por Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)