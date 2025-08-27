LA NACION

Jefe del Banco Central brasileño afirma que tasas de interés siguen siendo restrictivas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Caída de las bolsas en el mundo; Mercados Mundiales;; China; Pekin; Beijing; Wall street; Mercados; Lunes negro; New York; Dubai; Europa; CHina
Jefe del Banco Central brasileño afirma que tasas de interés siguen siendo restrictivasTIMOTHY A. CLARY - AFP

BRASILIA, 27 ago (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, afirmó el miércoles que las tasas de interés se mantienen en un nivel restrictivo, ya que tanto las expectativas del mercado como las previsiones de inflación del banco siguen convergiendo lentamente hacia el objetivo del 3%.

En un acto celebrado en Sao Paulo, Galipolo afirmó que, incluso con los tipos de interés en el 15%, el mercado laboral brasileño sigue mostrando una gran resistencia. "Y eso es probablemente lo que está impulsando, en algunos casos, una demanda más fuerte", añadió. (Reportaje de Marcela Ayres; Editado en español por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    1

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  2. Conmoción en Nueva Zelanda por la muerte de un ex Maorí All Black: creen que fue un suicidio
    2

    Murió el ex Maorí All Black, Shane Christie, y sospechan que se trató de un suicidio

  3. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    3

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  4. Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan
    4

    Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan

Cargando banners ...