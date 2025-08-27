Jefe del Banco Central brasileño afirma que tasas de interés siguen siendo restrictivas

BRASILIA, 27 ago (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, afirmó el miércoles que las tasas de interés se mantienen en un nivel restrictivo, ya que tanto las expectativas del mercado como las previsiones de inflación del banco siguen convergiendo lentamente hacia el objetivo del 3%.

En un acto celebrado en Sao Paulo, Galipolo afirmó que, incluso con los tipos de interés en el 15%, el mercado laboral brasileño sigue mostrando una gran resistencia. "Y eso es probablemente lo que está impulsando, en algunos casos, una demanda más fuerte", añadió. (Reportaje de Marcela Ayres; Editado en español por Juana Casas)