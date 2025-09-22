Jefe del Banco Central chino promete una política basada en datos para contribuir a la recuperación

PEKÍN, 22 sep (Reuters) - El jefe del banco central chino prometió el lunes que utilizará una serie de herramientas de política monetaria para garantizar una liquidez abundante, tratar de reducir los costos de financiación y apoyar la recuperación económica.

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, también declaró en una rueda de prensa que la política monetaria del país se basa sobre todo en los datos nacionales y las condiciones económicas, tras el recorte de tasas de interés aprobado por la Reserva Federal la semana pasada.

“De cara al futuro, usaremos de forma exhaustiva una serie de herramientas de política monetaria basadas en las condiciones macroeconómicas y en los cambios de la situación”, comentó.

“Esta es también la metodología básica utilizada por muchos bancos centrales a escala internacional, entre ellos la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, a la hora de determinar ajustes específicos de la política monetaria: la toma de decisiones basada en datos”, agregó.

Pan dijo inicialmente que la sesión informativa, que se centró en los logros del sector financiero durante el 14º período del plan quinquenal (2021-2025), no implicaba ajustes de política a corto plazo.

No obstante, más tarde comentó la política en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las consideraciones de la entidad tras el recorte de tasas de la Fed.

China mantuvo sin cambios sus tasas de referencia por cuarto mes consecutivo en septiembre, en línea con las expectativas del mercado, tras la decisión del banco central de mantener estable el tipo oficial principal la semana pasada.

Pese a que los datos de la semana pasada sugieren que la economía china está perdiendo impulso, las autoridades no parecen tener prisa por poner en marcha grandes medidas de estímulo, dada la fortaleza de las exportaciones y el repunte del mercado bursátil, según los observadores del mercado.

(Reporte de Kevin Yao y Joe Cash; editado en español por Carlos Serrano)