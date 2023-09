BRASILIA, 29 sep (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo el viernes que las expectativas de inflación no están alineadas con los objetivos oficiales y señaló que podrían no quedar ancladas si los objetivos fiscales del gobierno no convergen.

En un acto organizado por la gestora de activos 1618 Investimentos, se refirió a esta situación como un "doble desanclaje" que debe abordarse.

Por un lado, el mercado no cree que el banco central vaya a reducir la inflación hasta el objetivo del 3% en los próximos años. Por otro, proyecta un déficit primario para 2024 del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el objetivo del gobierno es eliminarlo para el año que viene, dijo Campos Neto.

"Hay una relación entre estos dos desanclajes. Es decir, hay que anclar lo monetario y anclar lo fiscal. Hacer una cosa sin hacer la otra es muy difícil, puede ser costoso y puede que no se consiga", añadió.

Aunque reconoció la mejora de los precios al consumo en Brasil, señaló que las lecturas de inflación siguen por encima del centro del objetivo, mientras que las expectativas de inflación son superiores a los objetivos oficiales.

"Tenemos más trabajo", afirmó.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene que aumentar "mucho" los ingresos para cumplir el objetivo fiscal según lo previsto, señaló Campos Neto, que pronosticó una mejora de las expectativas fiscales a medida que se aprueben en el Congreso medidas tributarias que aumenten los ingresos.

El banco central inició un ciclo de relajación en agosto y la semana pasada recortó la tasa de interés de referencia otros 50 puntos básicos, a un 12,75%. Antes, las autoridades habían mantenido los tipos estables durante casi un año para combatir la inflación.

(Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Javier López de Lérida)