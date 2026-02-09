Jefe del Banco Central de Brasil destaca importancia de calibrar políticas antes de recortes de tasas

BRASILIA, 9 feb (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, dijo el lunes que la "calibración" de la política era clave, y destacó la importancia de adoptar una postura basada en los datos en esta fase del ciclo de política monetaria, después de que los responsables a cargo de la política monetaria señalaron que probablemente comenzarían a relajarla en marzo.

Galípolo dijo que hay que reconocer que las perspectivas de inflación han mejorado.

Sin embargo, advirtió que, a pesar de que las tasas de interés se mantienen en un restrictivo 15%, los datos del mercado laboral han sorprendido a las autoridades y la economía ha demostrado ser más resistente de lo que se esperaba en unas condiciones financieras tan estrictas.

"No es momento de cantar victoria, porque seguimos teniendo datos que muestran la resistencia de la economía. Por eso hablamos de un ajuste", afirmó en un acto celebrado en Sao Paulo y organizado por la asociación bancaria ABBC.

Galípolo señaló que era importante reforzar este mensaje para evitar la percepción de que el Banco Central tenía como objetivo un nivel específico para las tasas de interés reales. "No es así. Seguiremos vigilando los datos", afirmó, y añadió que así es como comienza un ciclo de relajación.

El banco señaló que comenzaría a recortar las tasas en su próxima reunión de política monetaria en marzo, pero hizo hincapié en la "serenidad" con respecto al ritmo y la magnitud del ciclo de flexibilización, al tiempo que reiteró que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva.

Galípolo también afirmó que el Banco Central sigue preocupado por las expectativas de inflación por encima del objetivo del 3%, en particular por un "desanclaje" persistente de 50 puntos básicos -por sobre la tasa objetivo- para horizontes más largos.

Los economistas encuestados semanalmente por el Banco Central han mantenido durante varias semanas sus previsiones de inflación para 2028 y 2029 sin cambios en el 3,5%, a pesar de que han revisado a la baja las previsiones a corto plazo, que, no obstante, siguen por encima del objetivo.

El Banco Central aplicó un agresivo ciclo de endurecimiento de 450 puntos básicos para frenar la inflación hacia el objetivo oficial, haciendo una pausa en julio y dejando las tasas de interés en los niveles actuales, los más altos en casi 20 años. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)