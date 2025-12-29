Jefe del Banco Central pide a Austria que reconsidere su oposición al acuerdo con Mercosur

29 dic (Reuters) - Austria debería reconsiderar su oposición a un acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur, dijo el lunes el jefe del banco central del país, Martin Kocher.

"Como país pequeño y orientado a la exportación, simplemente no podemos permitirnos renunciar a tal oportunidad", dijo Kocher a la agencia de noticias austríaca APA en una entrevista.

Los legisladores austriacos aprobaron en 2019 una resolución que ponía al país en contra de un acuerdo comercial con Mercosur; desde entonces el Gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que debe mantener esa posición.

La UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay llegaron a un acuerdo el pasado diciembre para crear el mayor acuerdo comercial de la historia de la UE, unos 25 años después de que se iniciaran las negociaciones. Sin embargo, el bloque tiene dificultades para lograr el apoyo de Italia y los críticos Francia, Polonia y Hungría.

La aprobación del acuerdo requiere una mayoría cualificada de 15 Estados miembros que representen el 65% de la población de la UE.

Kocher afirmó que las cosas habían cambiado mucho desde que los legisladores austriacos votaron en contra del acuerdo hace seis años, y que el acuerdo actual incluía importantes salvaguardias para los agricultores. (Escrito por Dave Graham, Editado en Español por Ricardo Figueroa)