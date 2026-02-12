Jefe del Centro Kennedy advierte al personal de recortes y plantilla "mínima" en cierre por obras

Cuando el gobierno de Trump se prepara para cerrar el Centro Kennedy para una renovación de dos años, el director del centro de artes escénicas de Washington ha advertido a su personal sobre recortes inminentes que dejarán “personal mínimo”

El presidente del Centro Kennedy, Richard Grenell, comunicó al personal en un memorando del martes obtenido por The Associated Press que “los departamentos obviamente funcionarán a una escala mucho menor, con algunas unidades totalmente reducidas o en pausa hasta que comencemos los preparativos para reabrir en 2028”, y prometió “ajustes permanentes o temporales para casi todos”

Durante los próximos meses, escribió, los jefes de departamento estarían “evaluando las necesidades y tomando las decisiones sobre cómo serán estos equipos mínimos que se mantendrán durante la fase de obras, cierre y construcción de las instalaciones”. Grenell señaló que la dirección “aportará la mayor claridad posible y el mayor aviso previo posible”

El Centro Kennedy tiene previsto cerrar a principios de julio. Se han difundido pocos detalles sobre cómo serán las renovaciones desde que el presidente Donald Trump anunció su plan a comienzos de febrero. Ni Trump ni Grenell han aportado pruebas que respalden las afirmaciones de que el edificio está en mal estado y, en octubre pasado, Trump había prometido que permanecería abierto durante las renovaciones

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó en un comunicado el miércoles: “Una vez concluidas estas mejoras, los estadounidenses y los visitantes de todo el mundo, por generaciones, disfrutarán del Centro y se maravillarán con sus espectaculares características y diseño”

No está claro cuántos empleados tiene actualmente el centro, pero una declaración fiscal de 2025 indicó que casi 2.500 personas estuvieron empleadas durante 2023. Se envió una solicitud de comentarios al Kennedy Center Arts Workers United, que representa a artistas y profesionales de las artes afiliados al centro

Artistas y grupos de primer nivel se han marchado o han cancelado presentaciones desde que Trump destituyó a la dirección del centro hace un año y añadió su propio nombre al edificio en diciembre. The Washington Post, que informó primero sobre el memorando de Grenell, también ha citado caídas significativas en los ingresos por venta de entradas, que —junto con la filantropía privada— conforman el presupuesto operativo del centro. Las autoridades aún no han dicho si tradiciones de larga data como el Premio Mark Twain de comedia o la ceremonia de los premios continuarán mientras el centro esté cerrado

El Centro Kennedy se concibió por primera vez como una instalación cultural nacional durante el gobierno de Eisenhower en la década de 1950. El presidente John F. Kennedy encabezó una iniciativa de recaudación de fondos, y el centro, aún sin construirse, fue nombrado en su honor tras su asesinato. Abrió en 1971 y se ha convertido en un escaparate preeminente del teatro, la música y las artes escénicas, con respaldo bipartidista hasta el regreso de Trump al cargo el año pasado

“Esta renovación representa una inversión generacional en nuestro futuro”, escribió Grenell. “Cuando reabramos, lo haremos como una organización más fuerte, que honra nuestro legado mientras ampliamos nuestro impacto”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa