Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reúne con presidenta y ministros de Defensa e Interior de Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió el miércoles con la presidenta encargada y los ministros de Defensa e Interior de Venezuela en el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington, informó el gobierno de Caracas.

El general Francis Donovan llegó el mismo miércoles a Caracas, donde conversó con la presidenta, Delcy Rodríguez, y los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, informó una cuenta del gobierno en X. Estados Unidos y Venezuela acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración, precisó el mensaje.

La embajada estadounidense reportó momentos antes la llegada de Donovan al país e informó en la misma red social su encuentro con las autoridades interinas venezolanas.