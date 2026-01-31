Jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán ve "avances" para negociaciones con EEUU
El secretario de la máxima instancia de seguridad de Irán, Alí Larijani, informó este sábado de "avances" de cara a negociaciones con Estados Unidos, en momentos en que Washington no descarta una operación militar contra Teherán.
"Al contrario de [lo que dice] la propaganda de guerra artificialmente creada por los medios, la puesta en marcha de un marco de negociación avanza", escribió en X Ali Larijani, que el viernes se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán quería "llegar a un acuerdo" sobre su programa nuclear y que le había dado un ultimátum a Teherán, pero no dio detalles.