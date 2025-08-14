Jefe del ejército de Israel pide "más confianza y cooperación" con el gobierno

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, cuyas relaciones se han tensado en los últimos días con el gobierno de Benjamin Netanyahu, abogó el jueves por una mayor "confianza mutua" con el poder Ejecutivo.

"En cualquier periodo, pero especialmente en tiempos de guerra, el vínculo entre el nivel político y el nivel militar constituye un eje central de la seguridad nacional", declaró el teniente general Eyal Zamir durante una ceremonia de traspaso de mando.

"La confianza mutua y una cooperación total son las claves del éxito. La victoria en el campo de batalla no depende solo de la potencia militar, sino también de la cohesión entre los niveles del mando", afirmó.

Desde hace dos semanas, ha habido tensiones entre el jefe del Estado Mayor y el gobierno en relación con la continuación de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza para liberar a los rehenes y derrotar al movimiento islamista Hamás.

Según la prensa, el general Zamir se oponía al plan aprobado la semana pasada para tomar el control de Ciudad de Gaza, una zona densamente poblada que, por el momento, escapa al control militar israelí. Según sus propias cifras, Israel controla aproximadamente el 75% del territorio palestino, devastado tras 22 meses de guerra.