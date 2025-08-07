Jefe del ejército israelí dice que continuará expresándose "sin miedo"

El jefe del ejército israelí Eyal Zamir declaró el jueves que continuará expresándose "sin miedo" y de manera "profesional", según un comunicado del ejército divulgado unas horas antes de una reunión decisiva sobre la continuación de la guerra en Gaza.

"Continuaremos expresando nuestra posición sin miedo, de manera pragmática, independiente y profesional", declaró Zamir, según el comunicado.

La prensa israelí lleva varios días reflejando las reservas, e incluso la oposición, al supuesto plan del gobierno del presidente Benjamin Netanyahu de ampliar las operaciones del ejército en Gaza y vencer "totalmente" a Hamás y traer de vuelta a los rehenes.

El ministro de Defensa israelí señaló el miércoles que el ejército tendrá que "ejecutar" las decisiones políticas sobre la guerra en la Franja de Gaza.

"Es el derecho y el deber del jefe del Estado Mayor expresar su posición en los foros apropiados", comentó el ministro de Defensa, Israel Katz.

"Pero después de que se tomen decisiones por parte del nivel político, el ejército las ejecutará con determinación y profesionalismo (...) hasta que se alcancen los objetivos de la guerra", subrayó Katz en X.