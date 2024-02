Por Alan Baldwin

LONDRES, 2 feb (Reuters) - El jefe del equipo Mercedes de Fórmula Uno, Toto Wolff, admitió el viernes que la noticia sobre el cambio del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a Ferrari a partir de 2025 lo dejó en shock.

La decisión, que ha conmocionado al deporte motor, fue anunciada al mundo por ambas escuderías el jueves, un día después de que el británico le comunicó a Wolff de su decisión.

"La Fórmula Uno y mi vida anterior me han hecho resistente a las sorpresas. Me he enfrentado muchas veces en mi vida a cisnes negros, pero esto fue una sorpresa", dijo el austriaco a periodistas en una videollamada el viernes.

"Sabíamos que tal vez podría ser un año, podrían ser dos", dijo sobre la ampliación de contrato con cláusula de rescisión que Hamilton y Mercedes firmaron apenas en agosto pasado. "Sabíamos que llegaría a su fin como muy tarde a finales de 2025".

"La sorpresa fue que había oído los rumores un par de días antes, pero quise esperar al desayuno que teníamos previsto y que fue el miércoles por la mañana. Fue entonces cuando me dio la noticia".

Wolff dijo que Hamilton, de 39 años, fue a su casa en Oxford y le dijo que necesitaba un nuevo reto.

"Me dijo que había decidido correr para Ferrari en 2025. Y eso fue básicamente todo. Tuvimos una buena hora de conversación. Cómo me lo planteó es perfectamente comprensible (...) que estaba buscando un entorno diferente y que quizás era la última posibilidad de hacer algo más", relató.

"Somos chicos grandes. Sabíamos que firmar un contrato a corto plazo podía ser beneficioso para ambas partes. No podíamos comprometernos por un periodo más largo y él ha tomado la opción de salir".

"Respetamos totalmente que pueda cambiar de opinión con diferentes circunstancias", agregó.

Wolff, que se dirigió al equipo el jueves, dijo que no había intentado persuadir a Hamilton para que cambiara de opinión, sino que se había centrado en los plazos de un anuncio y en cómo proteger la próxima temporada. (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Daniela Desantis)