Jefe del Estado Mayor de EE. UU. visitará Trinidad en medio de despliegue militar en el Caribe
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe, anunció este lunes...
- 1 minuto de lectura'
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe, anunció este lunes la embajada estadounidense en Puerto España.
Caine se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar. "La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales", dijo en un comunicado la embajada.
Trinidad y Tobago realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en el último mes como parte de la operación antidrogas que Washington dirige especialmente contra Venezuela.
str-ba/pgf/nn
- 1
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores
- 2
Microbiota intestinal: los límites de los test disponibles y cómo tomar decisiones sensatas sobre probióticos y hábitos
- 3
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”
- 4
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo