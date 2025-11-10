Jefe del Estado Mayor israelí pide una "investigación sistémica" sobre el 7 de octubre

El jefe del Estado Mayor israelí pidió el lunes una "investigación sistémica" sobre el 7 de octubre, cuando el gobierno rechaza establecer una comisión nacional de investigación que facilite determinar las responsabilidades en el fracaso de las autoridades para prevenir el ataque más sangriento ocurrido en Israel.

El teniente general Eyal Zamir formuló esta petición tras la publicación del informe de un comité de expertos bajo su mandato que ponía fin a las investigaciones en el ejército sobre las fallas que llevaron a la tragedia del 7 de octubre de 2023.

Ese informe "marca una etapa importante hacia la comprensión global que requerimos como sociedad y organización", declaró el general Zamir, según un comunicado publicado por el ejército.

"Sin embargo, para garantizar que esos fracasos no se reproduzcan nunca (...) una investigación sistémica amplia y completa es ahora necesaria", añadió.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se opone a esa investigación.

Cuestionado por la oposición para que hable sobre el tema, Netanyahu reiteró el lunes ante los diputados que se opone a la instalación de ese tipo de comisión nacional de investigación, que sería, según él, un "instrumento político" en manos de sus adversarios.

Netanyahu sugirió la creación de una comisión de investigación "con un amplio acuerdo nacional" basada en lo que se hizo en Estados Unidos tras el 11 de septiembre, lo que fue rechazado por la oposición.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales.

Después, más de 69.179 palestinos murieron en la Franja de Gaza en la campaña militar israelí de represalias, en su mayoría civiles.

mj/hme/eg/cr