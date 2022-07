Jefe del fútbol peruano va a Argentina a tratar de que renueve Gareca

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, viajará este lunes a Buenos Aires para entregarle personalmente una oferta de nuevo contrato con la selección inca al técnico argentino Ricardo Gareca.

"Perú le hará una propuesta, que considero muy interesante, a Ricardo. Tenemos la seguridad que él podrá evaluarlo", dijo Lozano a la radio RPP.

"Tenemos la confianza que las cosas se van a dar de forma positiva. Más allá de la propuesta económica, también tiene que ver con un modelo de trabajo", agregó.

Lozano dijo que viajará este lunes en la noche a Buenos Aires a conversar con el entrenador, que dirigió siete años a Perú en los clasificatorios a los mundiales de Rusia-2018 y Catar-2022.

"Entiendo que habrá una reunión mañana [martes] y otra el miércoles. Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva", añadió.

Lozano desmintió versiones de que la Federación ha evaluado a otros posibles técnicos en lugar de Gareca, cuyo contrato terminó con la fallida campaña a Catar-2022, e insistió en que espera convencer al argentino para que continúe con la selección blanquirroja.

"No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. No hemos pensado en el argentino Sebastián Beccacece ni en nadie más", afirmó.

Según el portal deportivo Denganche, la oferta de la Federación contempla una reducción de 40% del salario que anteriormente recibía Gareca.

En la campaña a Catar-2022 el argentino ganaba 3,7 millones de dólares por año, según el portal. La nueva propuesta es de 2,2 millones de dólares anuales.

Gareca aseguró el jueves que la selección peruana es su "prioridad", al comentar las versiones de un supuesto interés de Boca Juniors.

El argentino es muy querido en Perú, a pesar de no haber clasificado a Catar, pues llevó a la selección inca a Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales.

En la reciente eliminatoria sudamericana Perú fue quinto, pero luego fue eliminado por Australia en un repechaje intercontinental. Los clasificados son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: obtuvo 40 triunfos, 21 empates y 35 derrotas.

Bajo su batuta los seleccionados peruanos adoptaron una mentalidad ganadora.

