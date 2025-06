Jefe del OIEA dice que información obtenida por Irán “parece referirse” a sitio nuclear israelí

VIENA (AP) — El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo el lunes que la información que Irán afirmó haber incautado sobre el programa nuclear de Israel "parece referirse" al Centro de Investigación Nuclear Soreq del país, el primer reconocimiento fuera de Teherán del robo.

La oficina del primer ministro de Israel no tuvo una respuesta inmediata a las declaraciones del director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, quien habló durante una conferencia de prensa en Viena.

El presunto robo se produce en un momento de renovadas tensiones sobre el programa nuclear de Irán, que enriquece uranio a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico y parece estar listo para rechazar una propuesta de Estados Unidos sobre un posible acuerdo sobre su programa atómico.

"Hemos visto algunos informes en la prensa. No hemos tenido ninguna comunicación oficial al respecto", dijo Grossi a los periodistas. "En cualquier caso, esto parece referirse a Soreq, que es una instalación de investigación que inspeccionamos, por cierto. No inspeccionamos otras partes estratégicas del programa, pero esta parte del programa sí la inspeccionamos".

No detalló de dónde recibió su información, aunque el OIEA mantiene un sistema de informes confidenciales para que las naciones informen sobre incidentes de seguridad relacionados con sus programas nucleares.

Soreq, ubicado a 20 kilómetros al sur de Tel Aviv, es un laboratorio nacional de ciencia nuclear establecido en Israel en 1958, dedicado a la ciencia nuclear, la seguridad radiológica y la física aplicada.

El OIEA tiene los llamados "acuerdos de salvaguardias específicas" con Israel, Pakistán e India, todos países que no son parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Bajo el acuerdo de Israel, el OIEA monitorea Soreq pero no tiene acceso a la instalación nuclear de Israel en Dimona, que se cree proporciona el combustible para el programa de armas nucleares no declarado de Israel.

Durante el fin de semana, la televisión estatal iraní y más tarde el ministro de inteligencia del país afirmaron sin ofrecer pruebas que Teherán había incautado un "tesoro importante" de información sobre el programa nuclear de Israel.

Israel, cuyo programa de armas atómicas no declarado lo convierte en el único país en el Oriente Medio con bombas nucleares, no ha reconocido ninguna operación iraní de este tipo dirigida contra él, aunque ha habido arrestos de israelíes supuestamente espiando para Teherán en medio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

El ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, afirmó que se habían obtenido miles de páginas de documentos que se harían públicos pronto. Entre ellos había documentos relacionados con Estados Unidos, Europa y otros países que, según él, se habían obtenido mediante "infiltración" y "acceso a las fuentes".

No detalló los métodos utilizados.

Sin embargo, Khatib, un clérigo chiita, fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por dirigir "ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán".

Para Irán, la afirmación puede estar diseñada para mostrar al público que la teocracia fue capaz de responder a una operación israelí de 2018 que sacó en secreto lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu describió como "media tonelada" de documentos relacionados con el programa de Irán.

Ese anuncio israelí se produjo justo antes de que el presidente Donald Trump en su primer mandato retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y las potencias mundiales, que limitaba en gran medida su programa a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Las naciones occidentales tienen previsto esta semana presentarse ante la Junta de Gobernadores del OIEA con una propuesta para encontrar a Irán en incumplimiento con el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas. Podría ser la primera vez en décadas, y probablemente llevaría el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.

Eso podría hacer que uno de los países occidentales involucrados en el acuerdo nuclear de 2015 invoque el llamado "restablecimiento" de las sanciones de la ONU sobre la República Islámica. La autoridad para restaurar esas sanciones por la queja de cualquier miembro del acuerdo nuclear original de 2015 expira en octubre, lo que pone a Occidente en un reloj para ejercer presión sobre Teherán por su programa antes de perder ese poder.

