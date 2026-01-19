Jefe del organismo de protección será imputado por omisión en magnicidio en Colombia

La Fiscalía de Colombia presentará cargos contra el jefe del organismo estatal encargado de la protección de personas amenazadas, Augusto Rodríguez, por "omisión" en el magnicidio del senador opositor y presidenciable Miguel Uribe, informó el ente acusador este lunes.

El precandidato de derecha recibió varios disparos durante un mitin el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió en agosto, tras dos meses internado en un hospital. Los familiares del político y la oposición criticaron que Uribe no contaba con el número adecuado de escoltas, en un caso que sacudió la carrera por las elecciones presidenciales de 2026.

Rodríguez es la primera autoridad procesada por el crimen y será imputado "como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión", dijo la fiscalía en un mensaje compartido con medios de comunicación.

"No habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato", agregó.

Rodríguez, exguerrillero del M-19 cercano al presidente Gustavo Petro, está al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde que arrancó el mandato izquierdista en 2022.

La audiencia está programada para el 11 de febrero.

El magnicidio levantó alertas sobre la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, que se celebrarán en los próximos meses.

También revivió el fantasma de la violencia política en Colombia durante las décadas de los 80 y los 90, cuando el narco mató a varios candidatos presidenciales.

Hasta el momento hay nueve detenidos por el asesinato, incluido un menor de edad que disparó contra el senador de derecha y fue sentenciado a siete años de reclusión.

Las autoridades colombianas van detrás de los autores intelectuales del crimen y tienen como principal sospechosa a la Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.