Jefe del Parlamento de Venezuela anticipa aprobación de ley de amnistía para el martes próximo

Venezuela aprobará el martes próximo una ley de amnistía general que se debate en el Parlamento, anticipó el viernes el jefe del poder legislativo durante una visita a familiares de presos políticos en un centro de detención en Caracas.

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, al estar esa ley aprobada ese mismo día salen todos (...) vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante el encuentro con las familias, transmitido por el canal estatal VTV.

La amnistía es impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.