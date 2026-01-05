Jefe del Parlamento de Venezuela promete recurrir a "todos los espacios" para "traer de vuelta" a Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el lunes recurrir a "todos los espacios" para "traer de vuelta" a Nicolás Maduro, depuesto en una operación militar de Estados Unidos que le juzga por narcotráfico.

La presidenta interina y hermana del titular del Legislativo, Delcy Rodríguez, lo designó como jefe de una comisión que buscará la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Nueva York.

"Mi función principal en los días por venir (...) como presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo Rodríguez, reelegido al frente del Poder Legislativo.