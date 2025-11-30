Jefe del Parlamento de Venezuela se reúne con familiares de muertos en bombardeos de EE. UU.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, se reunió este domingo con familiares de las personas fallecidas en los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, según informó en rueda de prensa.

El gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo ataques contra una veintena de barcos sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, con saldo de al menos 83 muertos, sin aportar ninguna prueba de que estuvieran siendo utilizados para el narcotráfico.

Venezuela, que califica los ataques de "ejecuciones extrajudiciales" y solicitó a la ONU que investigara los hechos, sostiene que estas operaciones en realidad buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Hace unos minutos nos hemos reunido en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones a todas luces ilegítimas e ilegales que ha venido perpetrando desde el 2 de septiembre efectivos militares de Estados Unidos", dijo Rodríguez.

El jefe del Parlamento, principal mediador venezolano con el gobierno de Trump, también se refirió a un artículo del Washington Post que afirma que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había ordenado durante uno de los bombardeos que todos los pasajeros del barco fueran eliminados, lo que llevó a los militares a realizar un segundo ataque.

Rodríguez calificó esta acción como "crimen de guerra".

"Puesto que no hay ninguna guerra declarada entre países, eso que ocurrió, o eso que ha venido ocurriendo, no puede catalogarse de otra manera sino de asesinatos de ejecuciones extrajudiciales", argumentó.

Rodríguez también anunció que la Asamblea propondría la creación de una comisión especial, compuesta por parlamentarios, "para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe".

Dijo que la comisión parlamentaria también tendrá como responsabilidad evaluar medidas de protección para los familiares de las víctimas, que han recibido supuestas amenazas "por sectores y personas que tienen un máximo interés en que no digan la verdad y no se diluciden los hechos".

El diario The New York Times informó el viernes que Trump y Maduro mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

Rodríguez se negó a confirmar o desmentir esta información al ser consultado por periodistas.

