Jefe del Parlamento venezolano anticipa debate sobre amnistía "muy pronto"

El jefe del Parlamento de Venezuela anticipó el miércoles que el primer debate de la ley de amnistía general prometida por la presidenta Delcy Rodríguez será "muy pronto".

Fuentes del chavismo y la oposición coincidieron en que el proyecto debe entrar en la agenda de la sesión legislativa del jueves.

Rodríguez propuso esta amnistía semanas después de asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidense durante una operación militar.

"Saliendo de aquí voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevar a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión de esa ley. Será muy, muy pronto", dijo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria.

Habló al término de una "reunión franca" con distintas facciones políticas para un nuevo proceso de diálogo.

El alcance de la amnistía se desconoce, aunque Rodríguez adelantó que el instrumento establecerá "los mecanismos a través (de los cuales) las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley".

"Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político" y "esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", añadió.

El diputado opositor Stanlin González, presente en el encuentro, dijo el martes a la AFP que la amnistía debe abrir la "puerta para la reconciliación" y promover soluciones a "la crisis que vive Venezuela".

Defensores de derechos humanos esperan en tanto que la amnistía excluya delitos de lesa humanidad.

Es la segunda amnistía en la era del chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.