Jefe del Parlamento venezolano anuncia 17 excarcelaciones antes de aprobación de amnistía

El jefe del Parlamento de Venezuela anunció la madrugada del sábado la excarcelación de 17 presos políticos, mientras prosiguen las discusiones para aprobar una ley de amnistía general.

La presidenta interina Delcy Rodríguez propuso la legislación el 30 de enero y en teoría abarcará los 27 años del chavismo en el poder.

Su aprobación en la Asamblea Nacional se pospuso hasta la semana que viene tras desacuerdos sobre el alcance del instrumento y el papel del poder judicial en su aplicación.

"En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas", escribió en redes sociales Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en referencia a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas y sin revelar nombres.

"Continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos", añadió.

Familiares de presos políticos indicaron en grupos en WhatsApp que hasta ahora nadie salió en libertad.

Rodríguez es el hermano de la presidenta interina, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

El diputado prometió hace una semana a familiares de presos políticos su inmediata liberación tan pronto se apruebe la ley, durante una visita a Zona 7.

Familias acampan frente a la sede policial desde un primer anuncio de excarcelaciones de Delcy Rodríguez el 8 de enero. "Aquí en Zona 7 no", escribió una mujer minutos después del anuncio.

La ONG Foro Penal cuenta 431 presos políticos que recibieron libertad condicional y 644 aún tras las rejas.