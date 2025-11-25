Jefe del Pentágono visitará Dominicana el miércoles en medio de despliegue en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará el miércoles República Dominicana para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe, informó este martes la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Hegseth arribará a la isla cerca del mediodía, según una convocatoria de la embajada. El presidente Luis Abinader había anunciado en la víspera que se esperaba esta visita para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

República Dominicana ha cooperado con Estados Unidos en la fase "Lanza del Sur" de la operación antinarcóticos que emprendió Washington en agosto y por la cual una veintena de embarcaciones han sido atacadas, dejando un saldo de 83 muertos.

str-ba/pgf/nn