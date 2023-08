El general Abdourahamane Tiani, el nuevo hombre fuerte de Níger, advirtió este sábado que una intervención armada no será fácil, después de la visita a Niamey de una delegación de países de África Occidental para encontrar una solución diplomática tras el golpe de Estado.

Tiani, que asumió el poder tras el golpe militar que depuso al presidente Mohamed Bazoum el 26 de julio, declaró en una alocución televisada que el período de transición no superaría los tres años.

"Nuestra ambición no es hacernos con el poder", insistió, a la vez que advirtió de las dificultades de llevar a cabo una intervención armada.

"Si se emprendiera un ataque contra nosotros, no será el camino de flores que algunos parecen creer", subrayó.

Su discurso, de unos 10 minutos, se produjo unas horas después de que una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) visitara Niamey, la capital, en un último intento para encontrar una solución diplomática a la crisis.

Los representantes de la Cedeao se reunieron con el presidente depuesto, retenido desde el golpe en su residencia junto a su esposa y su hijo.

La organización regional anunció la víspera que estaba lista para lanzar una intervención armada con el fin de restablecer el orden constitucional en Níger, un aliado clave de los países occidentales en la lucha contra los grupos yihadistas que operan en el Sahel.

La televisión nigerina mostró a Bazoum sonriendo y estrechando la mano de los miembros de la delegación, encabezada por el expresidente de Nigeria Abdulsalami Abubakar.

Abubakar logró hablar con Tiani durante la visita, aunque el contenido del intercambio no se hizo público.

En su alocución televisada, el general acusó a la Cedeao de prepararse "para atacar a Níger creando un ejército de ocupación en colaboración con un ejército extranjero", sin nombrar a ningún país en concreto.

Tiani también anunció el lanzamiento de un "diálogo nacional" que deberá formular "propuestas concretas" en un plazo de 30 días, con vistas a sentar "las bases de una nueva vida constitucional".

El presidente no sufrirá daños

Los dirigentes de la Cedeao buscan evitar que Níger se convierta en la cuarta nación de África Occidental en ser gobernada por un régimen militar.

Desde 2020, Malí, Guinea y Burkina Faso han sido el escenario de golpes de Estado.

El bloque regional acordó el 10 de agosto activar una "fuerza de reserva" como último recurso para restaurar el orden constitucional en Níger.

El presidente de la Cedeao y de Nigeria, Bola Tinubu, amenazó el viernes a Niamey con "graves consecuencias" si el nuevo régimen permitía que la salud de Bazoum empeorara, dijo un funcionario de la UE.

El primer ministro designado por el ejército de Níger, Ali Mahaman Lamine Zeine, dijo al diario The New York Times que Bazoum no sufrirá daños.

"No le pasará nada, porque no tenemos una tradición de violencia en Níger", dijo al diario el civil de mayor rango en el nuevo régimen.

Miles de voluntarios acudieron al centro de Niamey el sábado tras un llamado para registrarse como auxiliares civiles de apoyo al ejército.

Los jefes de defensa de la Cedeao se reunieron esta semana en Acra, la capital de Ghana, para afinar los detalles de una posible operación militar para restaurar a Bazoum si fracasan las negociaciones que adelantan con los líderes del golpe.

"Estamos listos para partir en cualquier momento que se dé la orden", dijo el viernes Abdel-Fatau Musah, comisionado de asuntos políticos y seguridad de la Cedeao, después de la reunión de los jefes militares.

"El Día D también está decidido".

Una operación arriesgada

La región del Sahel está luchando contra las crecientes insurgencias yihadistas vinculadas a Al-Qaida y al grupo Estado Islámico.

La frustración por la violencia en parte ha provocado las tomas militares.

Las tropas de Cedeao han intervenido en otras emergencias desde 1990, entre ellas las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona.

Se espera que Costa de Marfil, Benín y Nigeria contribuyan con tropas para una misión en Níger.

Sin embargo, los detalles de cualquier operación en Níger no se han dado a conocer y analistas creen que la intervención sería política y militarmente arriesgada, especialmente para un actor regional como Nigeria.

Los países gobernados por militares en los vecinos Malí y Burkina Faso han dicho que una intervención en Níger sería vista como una declaración de guerra contra ellos.

La Cedeao ya ha aplicado sanciones comerciales y financieras a Níger, mientras que Francia, Alemania y Estados Unidos han suspendido sus programas de ayuda.

También el sábado, Estados Unidos dijo que su nueva embajadora ya estaba instalada en Niamey.

Se trata de Kathleen FitzGibbon, diplomática de carrera con amplia experiencia en África, quien sin embargo no presentará credenciales ante las nuevas autoridades, ya que Washington no las reconoce.

