Jefe nuclear de ONU presiona a Irán para que llegue pronto a un acuerdo sobre inspecciones

Por Francois Murphy

VIENA, 3 sep (Reuters) - Las conversaciones del organismo de control nuclear de la ONU con Irán sobre cómo reanudar las inspecciones en las instalaciones, incluidas las bombardeadas por Israel y Estados Unidos, no pueden prolongarse durante meses, dijo el miércoles a Reuters su jefe, que abogó por un acuerdo esta misma semana.

El Organismo Internacional de Energía Atómica no ha recibido ninguna información de Irán sobre la situación o el paradero de sus reservas de uranio altamente enriquecido desde que Israel lanzó los primeros ataques contra sus instalaciones de enriquecimiento el 13 de junio, confirmó en una entrevista el jefe del OIEA, Rafael Grossi.

Teherán ha aprobado una ley que suspende la cooperación con el OIEA y estipula que cualquier inspección futura necesitará la luz verde del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La república islámica y el OIEA están ahora en conversaciones sobre cómo pueden llevarse a cabo las inspecciones.

"No es algo que pueda durar meses", dijo Grossi en una entrevista en la sede del OIEA en Viena.

"Ciertamente espero que podamos concluir este proceso pronto. Estamos intentando celebrar otra reunión, quizá dentro de unos días, aquí en Viena, para concluirlo y comenzar las inspecciones", dijo. "Sería realmente bueno si pudiéramos tener esto acordado antes de la próxima semana".

Técnicamente, las inspecciones en Irán se han reanudado desde que los inspectores del OIEA llevaron a cabo recientemente una misión en Bushehr, la única central nuclear iraní en funcionamiento, pero es tan poco preocupante desde el punto de vista de la proliferación que no suele figurar en los informes trimestrales del organismo sobre el país.

(Reporte de Francois Murphy, editado en español por Juana Casas)