Jefe nuclear iraní visita Moscú, según la RIA
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 22 sep (Reuters) -
El jefe de la organización de energía atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha llegado a Moscú para mantener conversaciones, según informó el lunes la agencia de noticias estatal rusa RIA citando a la embajada iraní.
El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, optó anteriormente por no levantar de forma permanente las sanciones impuestas a Teherán, después de que tres países europeos iniciaran el mes pasado un proceso de 30 días para reimponerlas, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales destinado a impedir que desarrolle un arma nuclear.
Irán niega tener tal intención, y Rusia afirma que apoya el derecho de Teherán a la energía nuclear con fines pacíficos.
Eslami es también vicepresidente de Irán. RIA no dijo con quién se reuniría en Moscú. (Información de Marina Boborova; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Irene Martínez)
Otras noticias de Energía nuclear
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi
- 3
Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron
- 4
Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz