Jefe nuclear iraní visita Moscú, según la RIA

MOSCÚ, 22 sep (Reuters) -

El jefe de la organización de energía atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha llegado a Moscú para mantener conversaciones, según informó el lunes la agencia de noticias estatal rusa RIA citando a la embajada iraní.

El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, optó anteriormente por no levantar de forma permanente las sanciones impuestas a Teherán, después de que tres países europeos iniciaran el mes pasado un proceso de 30 días para reimponerlas, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales destinado a impedir que desarrolle un arma nuclear.

Irán niega tener tal intención, y Rusia afirma que apoya el derecho de Teherán a la energía nuclear con fines pacíficos.

Eslami es también vicepresidente de Irán. RIA no dijo con quién se reuniría en Moscú. (Información de Marina Boborova; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Irene Martínez)