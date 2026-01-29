Jefe ONU dice que problemas mundiales no se resolverán con una sola potencia "tomando las decisiones"

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 29 ene (Reuters) -

Los problemas globales no serán resueltos por una potencia "tomando las decisiones" o dividiendo el mundo en esferas rivales, dijo el jueves el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en comentarios dirigidos a Estados Unidos y China

Guterres habló con periodistas en el inicio de su décimo y último año en el cargo. El Consejo de Seguridad de la ONU elegirá a su sucesor más adelante este año.

"Los problemas globales no se resolverán con una sola potencia tomando las decisiones", dijo Guterres, y añadió más tarde que se refería a Estados Unidos. "Tampoco se resolverán con dos potencias dividiendo el mundo en esferas de influencia rivales".

Cuando se le pidió que aclarara sus palabras, dijo: "Nosotros vemos, y muchos ven, en relación con el futuro, la idea de que hay dos polos, uno centrado en Estados Unidos y otro centrado en China (...) Si queremos un mundo estable, si queremos un mundo en el que se pueda mantener la paz, en el que se pueda generalizar el desarrollo y en el que, al final, prevalezcan nuestros valores, tenemos que apoyar la multipolaridad".

Las misiones de Estados Unidos y China ante las Naciones Unidas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó su segundo mandato hace un año, está resucitando lo que gran parte de la comunidad internacional había rechazado durante mucho tiempo como una visión del mundo obsoleta: las esferas de influencia creadas por las grandes potencias. Ha prometido restaurar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Los comentarios de Guterres se producen una semana después de que Trump pusiera en marcha su Junta de Paz. Inicialmente, este organismo se diseñó para consolidar el frágil alto el fuego en Gaza, pero el republicano prevé que desempeñe un papel más amplio, un enfoque que preocupa a algunas potencias mundiales.

"En mi opinión, la responsabilidad básica de la paz y la seguridad internacionales recae en la ONU, recae en el Consejo de Seguridad", afirmó Guterres.

"Por eso es tan importante reformar el Consejo de Seguridad. Y es muy interesante ver que algunos de los que critican a la ONU por su ineficacia son los que se oponen a la reforma del Consejo de Seguridad. Esa es la razón por la que, en ocasiones, la ONU no puede ser tan eficaz como todos deseamos", agregó. (Reporte de Michelle Nichols, redacción de David Ljunggren, editado en español por Daniela Desantis)