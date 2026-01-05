Jefe ONU expresa preocupación por inestabilidad en Venezuela, legalidad operación EEUU

NACIONES UNIDAS, 5 ene (Reuters) - El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el lunes su preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York horas antes de que Maduro compareciera ante un tribunal federal de Manhattan por cargos de narcotráfico que incluyen conspiración narcoterrorista. El depuesto mandatario ha negado cualquier implicación criminal.

"Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que puede sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados", dijo Guterres en una declaración entregada al consejo por la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo.

Guterres también dijo en el comunicado que le preocupaba que la operación de Estados Unidos para capturar a Maduro en Caracas la madrugada del sábado no respetara las normas del derecho internacional.

"Doy la bienvenida y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica", agregó en el comunicado.

Colombia, que solicitó la reunión del lunes, condenó la operación estadounidense como una clara violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela.

La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, dijo al consejo que no existe justificación, bajo ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza para cometer un acto de agresión. Destacó que estas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Expertos jurídicos han dicho que la operación estadounidense fue ilegal porque carecía de la autorización del Consejo de Seguridad, no contó con el consentimiento de Venezuela y no constituyó legítima defensa contra un ataque armado.

Pero Estados Unidos no puede ser responsabilizado de ninguna violación por el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Washington ejerce el derecho de veto -junto con Rusia, China, Gran Bretaña y Francia-, por lo que puede bloquear cualquier acción.

(Reporte de Michelle Nichols; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)