Jefe ONU, Guterres, expresa preocupación por la inestabilidad en Venezuela y la legalidad de la operación de EEUU

NACIONES UNIDAS, 5 ene (Reuters) - El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó este lunes su preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro.

"Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que puede sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados", dijo Guterres en una declaración entregada al consejo por la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo.

Guterres también dijo en el comunicado que le preocupaba que la operación de Estados Unidos para capturar a Maduro en Caracas la madrugada del sábado no respetara las normas del derecho internacional.

"Doy la bienvenida y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica", agregó en el comunicado. (Reportaje de Michelle Nichols; Edición de Katharine Jackson, Editado en español por Juana Casas)