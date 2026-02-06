Jefe parlamentario de Venezuela se reúne con familiares de presos políticos y promete excarcelaciones

El presidente del Parlamento venezolano se reunió el viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana

"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió el diputado Jorge Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7, en un momento captado en un video al que tuvo acceso la AFP

El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía y a casi un mes del anuncio de excarcelaciones por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos