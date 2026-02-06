Jefe parlamentario prevé amnistía en Venezuela para el martes con excarcelaciones inmediatas

El presidente del Parlamento venezolano adelantó este viernes que la amnistía general será aprobada el martes próximo y prometió a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación.

La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina bajo presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Los diputados votaron a favor de esta histórica ley -que abarca las casi tres décadas del chavismo- en el primero de los dos debates reglamentarios.

Un borrador del texto al que accedió la AFP precisó que beneficiará a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio", delitos que fueron imputados por años a presos políticos.

"Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7.

"Ya aprobamos la ley ayer (jueves), luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva", añadió. "Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos".

- "Voto de confianza" -

Rodríguez es el hermano de la presidenta encargada y primero en la línea de sucesión.

Los familiares en Zona 7 lo rodearon mientras clamaban libertad para sus presos.

"Ayúdame a sacar a mi familiar de ahí, por favor", le decía una mujer. "Los vamos a sacar a todos", les respondió mientras abrazaba a otra familiar.

"Le dije que por favor lo hiciera por mis hijos, por mí, por todos los presos políticos, que hay muchas madres sufriendo", dijo a la AFP Nancy Plaza, que tiene a su esposo detenido en Zona 7. "Necesitamos que lo liberen".

"Le voy a creer que él va a cumplir su promesa", añadió.

Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones, que avanzó muy lentamente.

Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos al 5 de febrero.

"Esperamos el martes con muchas ansias", indicó por su parte Alida Andrade, que tiene a su hija detenida en la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas. "Hay que tener paciencia, pero confiando en Dios y dándoles el voto de confianza a ellos de nuevo para que ellos cumplan con su promesa".

- "Manto de impunidad" -

El hijo de Maduro, diputado Nicolás Maduro Guerra, encabezó la reunión con los juristas en el Palacio Legislativo.

Forma parte de la consulta pública de la ley, una etapa posterior a la aprobación en primera lectura.

"Vamos a recoger rápidamente este fin de semana los comentarios, las propuestas, las críticas constructivas, las soluciones para incorporarlo en la ley de amnistía", dijo 'Nicolasito' al término de la reunión.

"Es necesario avanzar esta ley para avanzar en la reconciliación, avanzar en el perdón", añadió. "Los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar".

Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de Derecho de la mayor universidad del país, dijo estar complacido del contenido que pudo revisar de la ley y destacó un "honesto ánimo de rectificación".

"Hicimos aportes para que el contenido de esa ley se enriquezca", señaló el jurista de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "Tampoco puede esta ley de amnistía generar de alguna manera un manto de impunidad para aquellos que dispensaron torturas, tratos crueles e inhumanos".

La Constitución ya prohíbe amnistiar crímenes de lesa humanidad.