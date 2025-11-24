Jefe Renault apoya nuevas normas UE sobre suministro de piezas locales, pero busca definición más amplia

PARÍS, 24 nov (Reuters) - Renault Group apoya las peticiones de varios proveedores de la industria del automóvil para que se introduzcan en toda la UE normas sobre abastecimiento local que les protejan de la competencia china, dijo a Reuters el CEO del fabricante de automóviles francés.

Pero su apoyo depende de que se amplíe la definición de los llamados requisitos de contenido local, añadió.

Varios proveedores han pedido un 80% de contenido local obligatorio en los coches vendidos en la UE, en línea con una legislación similar vigente en Estados Unidos, como parte del diálogo estratégico iniciado a principios de año entre la Unión Europea y el sector del automóvil.

Pero el director general de Renault, Francois Provost, dijo que es poco probable que se adopte una normativa tan estricta antes del 10 de diciembre, fecha en la que se espera que la Comisión Europea desvele una lista de medidas de apoyo a la industria automovilística del bloque.

EL RÉGIMEN NO DEBE COMPLICARSE EN EXCESO

"Tenemos que ser realistas: los sistemas complicados de contenido local por modelo, con piezas obligatorias, nunca funcionarán", dijo Provost. "El único sistema que puede funcionar es el de contenido local promediado a través de las ventas de un fabricante. Esto nos permitiría alcanzar el objetivo deseado, que es apoyar al sector europeo y, sobre todo, a nuestros proveedores".

Esta definición más amplia, con una obligación media que podría alcanzar, por ejemplo, el 60%, ayudaría a convencer a otros actores del sector -como los fabricantes de automóviles alemanes-, que se resisten a aceptar la norma por temor a que dificulte la elección de proveedores y obstaculice la competitividad.

"Cualquier otra solución acabaría por no funcionar y no se aplicaría... ¡si eso es lo que queremos!", dijo Provost.

LA AMENAZA DEL DESPLAZAMIENTO

La asociación europea de proveedores de la industria automovilística Clepa volvió a advertir el lunes de que la fabricación en la UE está amenazada por el desplazamiento y que nada menos que 350.000 puestos de trabajo podrían estar en peligro de aquí a 2030.

El CEO de Valeo, Christophe Perillat, dijo el jueves en el día del inversor que, sin requisitos de contenido local, el cierre de plantas en Europa será inevitable a largo plazo.

"Si no se decide un contenido europeo mínimo por coche, se producirá una deslocalización significativa y masiva de la industria del automóvil de Europa al resto del mundo, digamos de Valeo Europa a Valeo China, por ejemplo", dijo Perillat.

Provost, que sucedió a Luca de Meo el pasado verano, cuando éste se marchó para dirigir el grupo de lujo Kering, se reunió el pasado martes en Bruselas con representantes de la Unión Europea.

"El punto positivo es que creo que entienden el sentido de urgencia, la necesidad de avanzar, sin embargo tengo la impresión de que aún se están discutiendo puntos importantes", dijo.

(Reporte de Gilles Guillaume; traducción de Alessandro Parodi; edición de Conor Humphries. Editado en español por Natalia Ramos)