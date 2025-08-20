Jefes de Defensa de la OTAN celebran una reunión virtual sobre garantías de seguridad para Ucrania

Los jefes de defensa de la OTAN tenían previsto celebrar una reunión virtual el miércoles, afirmó un alto funcionario de la alianza, mientras los países que buscan poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania elaboran posibles garantías de seguridad futuras para Kiev que podrían ayudar a forjar un acuerdo de paz.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, señaló que 32 jefes de defensa de toda la alianza celebrarían una videoconferencia mientras un impulso diplomático liderado por Estados Unidos busca poner fin a los combates.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, participará en las conversaciones, señaló Dragone en la plataforma social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes pasado con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, y el lunes recibió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y a destacados líderes europeos en la Casa Blanca. Ninguna de las reuniones logró avances concretos.

Trump trata de guiar a Putin y Zelenskyy hacia un acuerdo más de tres años después de que Rusia invadiera a su vecino, pero hay grandes obstáculos. Estos incluyen las demandas de Ucrania de garantías militares respaldadas por Occidente para asegurar que Rusia no arme otra invasión en los próximos años.

“Necesitamos fuertes garantías de seguridad para asegurar una paz verdaderamente segura y duradera”, afirmó Zelenskyy en una publicación de Telegram el miércoles, después de que ataques rusos con misiles y drones golpearan seis regiones de Ucrania durante la noche.

Los aliados europeos de Kiev quieren establecer una fuerza que pueda respaldar cualquier acuerdo de paz, y una coalición de 30 países, incluidas naciones europeas, Japón y Australia, se han comprometido a apoyar la iniciativa.

Los mandos militares estudian cómo podría funcionar esa fuerza de seguridad. El papel que podría desempeñar Estados Unidos no está claro. Trump descartó el martes enviar tropas estadounidenses para ayudar a defender Ucrania contra Rusia.

Rusia ha reiterado que no aceptaría tropas de la OTAN en Ucrania.

Ataques en áreas civiles en Sumy y Odesa durante la noche hasta el miércoles hirieron a 15 personas, incluida una familia con tres niños pequeños, informaron las autoridades ucranianas.

Zelenskyy expresó que los ataques "solo confirman la necesidad de presión sobre Moscú, la necesidad de introducir nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione a su máximo potencial".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.