Jefes de finanzas de empresas ven precios EEUU al alza en 2026; aranceles, aún una de las principales preocupaciones

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 17 dic (Reuters) - Los jefes de finanzas de las empresas siguen citando los aranceles como una de sus principales preocupaciones y en promedio ven que los precios subirán en torno al 4% en 2026, según una encuesta que podría sumarse a las preocupaciones de la Reserva Federal de que las actuales presiones sobre los precios le impidan alcanzar pronto su objetivo de inflación del 2%.

La encuesta a 548 jefes financieros, realizada del 11 de noviembre al 1 de diciembre por los bancos de la Fed de Richmond y Atlanta, en colaboración con la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke, mostró una caída general de la confianza, tanto en sus propias empresas como en la economía estadounidense en su conjunto.

Su índice de optimismo para Estados Unidos en su conjunto descendió a 60,2 en una escala de 100, desde 62,9 en el tercer trimestre, y también por debajo de su máximo reciente de 66 a finales de 2024, tras la elección del presidente Donald Trump para su mandato actual.

Las perspectivas generales son de un crecimiento modesto tanto del empleo como de la economía para 2026, ya que la empresa mediana espera aumentar el empleo en un 1,7% en 2026, similar a las encuestas recientes, y se espera que la economía crezca a una tasa anual de alrededor del 1,9%.

Menos de la mitad de las empresas, el 40%, dijeron que estaban contratando para nuevos puestos, mientras que algo menos del 20% dijeron que no estaban contratando en absoluto y alrededor del 9% dijeron que preveían despidos.

Aunque los riesgos arancelarios y comerciales han disminuido desde que la encuesta detectó niveles récord de preocupación en el segundo trimestre del año, cuando casi el 40% de los encuestados los citaron como su problema más acuciante, siguen encabezando la lista, ya que los directores financieros prevén importantes subidas de precios el próximo año.

La subida promedio prevista de los precios, del 4,2%, es ligeramente inferior al aumento previsto de los costos unitarios; el crecimiento promedio de los ingresos se aproxima al 8%, ligeramente por sobre el incremento previsto para este año.

En las proyecciones económicas publicadas la semana pasada, los responsables monetarios de la Reserva Federal anticipaban una desaceleración de la inflación en 2026 hasta situarse a medio punto porcentual del nivel deseado.

Pero las expectativas de los directores financieros en la encuesta patrocinada por la Reserva Federal se encuentran entre los puntos de referencia que han hecho que algunos banqueros centrales se preocupen de que el aumento de la inflación, que actualmente se sitúa casi un punto porcentual por encima del objetivo del 2%, pueda resultar más persistente de lo esperado.

En encuestas anteriores, "supimos que los directores financieros esperaban que la presión al alza de los aranceles sobre los precios continuara hasta 2026", dijo John Graham, profesor de finanzas de la Duke Fuqua School of Business y director académico de la encuesta.

"En la encuesta de este trimestre, encontramos pruebas de un continuo y elevado crecimiento de los precios", dijo, con la mitad de las empresas anticipando subidas de precios del 3,5% o más. (Reporte de Howard Schneider; Editado en Español por Manuel Farías)