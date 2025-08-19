Jefes indígenas exigen acción a presidentes sudamericanos en cumbre del Amazonas

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Líderes indígenas de toda la Amazonía están instando a los presidentes sudamericanos que se reúnen en Bogotá esta semana a convertir las promesas en acciones concretas, afirmando que esta reunión puede ser la primera vez en la conferencia que se sienten cara a cara con los jefes de Estado para exigir un papel en la configuración del futuro de la selva tropical.

La Quinta Cumbre Presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que comienza oficialmente en la capital colombiana el martes, reunirá a líderes y representantes indígenas y científicos. La agenda incluye foros públicos, eventos culturales y reuniones de alto nivel, culminando el viernes con una “Declaración de Bogotá” conjunta que establecerá prioridades regionales sobre protección ambiental y política climática.

Grupos indígenas de las ocho naciones amazónicas emitieron un comunicado el lunes por la noche, calificando a la selva tropical como un salvavidas del mundo que proporciona alrededor de una quinta parte del agua dulce del mundo y actúa como uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono que atrapa el calor. Dijeron que décadas de deforestación, minería, perforación de combustibles fósiles y agricultura a gran escala han empujado a la región hacia un punto de no retorno.

Entre sus demandas se encuentran la protección legal de las tierras indígenas, el reconocimiento de sus comunidades como tomadores de decisiones oficiales dentro del organismo del tratado, y la prohibición de nuevos proyectos de petróleo, gas y minería en la selva tropical. También proponen un grupo de trabajo sobre una “transición justa” —un cambio hacia energías más limpias y lejos del carbón, petróleo o gas natural— y un observatorio para rastrear amenazas contra los defensores del medio ambiente.

Los grupos señalaron que muchos compromisos hechos en la Declaración de Belem de 2023 —una promesa conjunta de las naciones amazónicas para cooperar en la protección de la selva tropical— aún no se han implementado, y advirtieron contra otra ronda de “promesas vacías”.

Enfatizaron que la violencia contra los activistas sigue aumentando en toda la Amazonía, pidiendo medidas de protección regionales.

El programa de una semana incluye un foro de “Diálogos Amazónicos” que reúne a la sociedad civil, científicos y líderes indígenas; un panel sobre los “ríos voladores” de la selva tropical que ayudan a regular el clima de América del Sur; y un evento "Camino a la COP30" destinado a dar forma a la voz de la Amazonía en la próxima conferencia climática de la ONU en Brasil en noviembre.

“No hay solución a ninguna de las amenazas que enfrenta la Amazonía sin sus comunidades”, dijo Raphael Hoetmer, asesor principal de Amazon Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, que asiste a la cumbre.

“Hay una oportunidad histórica para crear un mecanismo de diálogo y participación permanente y directa con los pueblos indígenas a través de la OTCA”, dijo, refiriéndose a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, un bloque de ocho países amazónicos.

Se espera que asistan líderes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, con la esperanza de que sea la primera vez que los representantes indígenas se reúnan directamente con los jefes de Estado durante la cumbre.

“No habrá futuro sin los pueblos indígenas en el centro de la toma de decisiones”, dijeron los grupos en el comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.