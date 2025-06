Jeff Bezos y Lauren Sánchez preparan el “sí, quiero” en Venecia

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la expresentadora Lauren Sánchez intercambiarán sus alianzas el viernes en Venecia, dividida por el impacto de esta gran boda en una ciudad ya abarrotada de turistas.

Los superyates de los famosos invitados navegan por la laguna y el famoso hotel Aman elegido por los novios, un palacio renacentista con un precio mínimo de 2000 euros (US$2340) por noche, ha colgado el cartel de completo.

"Esta boda es aceptable hasta cierto punto porque genera dinero, pero va contra la cultura y la naturaleza de la ciudad", considera Chiara Trabuio, estudiante de 26 años que vive en Mestre, una localidad en tierra firme justo enfrente de Venecia.

Según la prensa italiana, Bezos, de 61 años, y Sánchez, de 55, intercambiarán sus anillos y sus votos matrimoniales en la isla de San Giorgio Maggiore, situada frente al Arsenal, la antigua base naval de la ciudad. El sábado está previsto el gran baile.

Entre los invitados figuran la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian, la hija del presidente estadounidense Ivanka Trump, la estrella del fútbol americano Tom Brady, la reina Rania de Jordania o la presentadora Oprah Winfrey, todos ellos vistos en la Ciudad de los Canales por fotógrafos de AFP.

- "Pequeño Montecarlo" -

A pesar de las reticencias de parte de la población, las autoridades locales defendieron acoger la boda del magnate, uno de los hombres más ricos del mundo, que posee unos US$215.000 millones en acciones de Amazon.

El presidente de la región, Luca Zaia, explicó que Bezos donará tres millones de euros (US$3,5 millones) a una asociación de protección de la laguna, la Universidad Internacional de Venecia y la Unesco.

"Espero que la chispa que ha prendido entre Bezos y Venecia pueda transformarse (...) en un compromiso constante a favor de la ciudad", deseó.

Los dirigentes locales desvinculan la elección de Bezos del exceso de turismo contra el que ellos mismos han tomado múltiples medidas, como imponer el pago de un boleto de entrada para los visitantes diarios.

Unos 100.000 turistas duermen en la ciudad en temporada alta, pero también hay decenas de miles de visitantes que solo pasan el día en la ciudad. Al mismo tiempo, la población local se reduce.

Para Samuel Silvestri, un comerciante veneciano de 55 años, "el exceso de turismo está principalmente causado por la gente que solo viene un día con la mochila en la espalda y su comida y que contribuyen en muy poco a la ciudad".

"No quienes transforman Venecia en un pequeño Montecarlo", el célebre y exclusivo barrio de Mónaco, continúa. "Esta boda moldea también la imagen de la ciudad", asegura.

- "Venecia no está en venta" -

Pero parte de los habitantes se oponen a los festejos bajo el colectivo "No space for Bezos" (No hay espacio para Bezos).

"Venecia no está en venta", gritaban algunos activistas en una manifestación el martes. "Esta boda causa problemas en la ciudad: además de cierres de canales y controles más estrictos, hubo también una represión a los miembros de Extinction Rebellion", una organización ecologista, denunció Alice Bazzoli, una militante de 24 años de "No space for Bezos". El prefecto de Venecia, Darco Pellos, aseguró a AFP que "no hay ninguna intención de bloquear la ciudad". Según él, el evento no precisó de ningún "refuerzo" policial respecto al dispositivo habitual de la temporada de verano. Bezos no es el primer famoso en casarse en Venecia. Hace once años lo hicieron el actor estadounidense George Clooney y la abogada Amal Alamuddin sin causar tanto revuelo. Pero el perfil de Bezos genera más divisiones por su inmensa fortuna y por las críticas por el trato que Amazon da a sus trabajadores o el impacto medioambiental de su empresa aeroespacial Blue Origin. Greenpeace ha denunciado precisamente el daño ecológico del enlace, al que muchos invitados llegaron en jet privado, justo cuando el frágil equilibrio de Venecia "se hunde bajo el peso de la crisis climática". max-str-ptr-tq/cmk/dbh/an